



Чтобы однообразная и утомительная рабочая неделя завершилась веселыми и запоминающимися выходными, турфирмы предлагают краткосрочные поездки в ближнее зарубежье. А чтобы путешествие стало не только запоминающимся, но и бюджетным, команда проекта TAM.BY составила топ-5 туров стоимостью до 250 рублей на человека.

Круиз по Европе: Таллин — Стокгольм — Рига





Цена: 198 BYN

Виза: нужна

Длительность с переездом: 4 дня

Питание: нет

2 ночи в 4-местной каюте

Транспорт: паром, автобус

Турагентство: « Элдиви »

» Программа тура: отправление из Минска — переезд в Таллин — заселение в каюты — экскурсионная программа — ночь на лайнере — прибытие в Стокгольм — экскурсионная программа — ночь на лайнере — прибытие в Ригу — экскурсионная программа — посадка в автобус — переезд в Минск

За 4 дня прокатиться по столицам Эстонии, Швеции и Латвии на круизном лайнере. Звучит невероятно, но такое возможно. Корабль будет ждать туристов в Таллине, куда из Минска их привезет автобус. Судно — это своеобразный парк развлечений на воде. Здесь проводят дискотеки, розыгрыши подарков, отдельные программы для детей, работают магазины с косметикой, парфюмерией и, конечно, едой. В общем, путешествие на пароме станет интересным опытом.

Среди архитектурных шедевров эстонской столицы можно выделить собор Александра Невского с самым большим ансамблем церковных колоколов, а также монастырь Святой Бригитты, с царящей в нем мистической атмосферой. После знакомства с Таллином группа отправится в Стокгольм — город на островах. Там стоит увидеть Королевский дворец — официальную резиденцию шведских королей, полную экспонатов и артефактов ушедших лет. Последней точкой на карте станет Рига. Здесь непременно стоит заглянуть в исторический центр города, Рижский замок, построенный в конце XIX века и служивший рыцарям Ливонского ордена, и церковь святого Петра со шпилем высотой 123,5 метра.

Королевский город: тур во Львов





Цена: 148 BYN

Виза: нет

Длительность с переездом: 4 дня

Питание: один завтрак

1 ночь в гостинице

Транспорт: автобус

Турагентство: « Турвест »

» Программа тура: отправление из Минска — переезд во Львов — экскурсионная программа — заселение в отель — ночь в отеле — экскурсионная программа — посадка в автобус — переезд в Минск

Поездка во Львов станет хорошей возможностью познакомиться с культурой стран ближнего зарубежья. Ведь город всегда был мультинациональным и развивался под влиянием многих народов. Экскурсовод расскажет о местных достопримечательностях, в числе которых Собор Святого Юра, театр Соломии Крушельницкой и занесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО исторический центр. А вечером можно устроить собственный тур по необычным, уникальным кафе и барам, каждый из которых оформлен в своем стиле.

Кстати, стоит помнить, что Львов при всех своих достоинствах славится и очень демократичными ценами. Так что поездка получится действительно бюджетной.

Культурная столица: тур в Прагу





Цена: 205 BYN

Виза: нужна

Длительность с переездом: 4 дня

Питание: один завтрак

Сон: 1 ночь в отеле

Транспорт: автобус

Турагентство: « Travel House »

» Программа тура: отправление из Минска — переезд в Прагу — экскурсионная программа — заселение в отель — ночь в отеле — свободное время — посадка в автобус — переезд в Минск

Прага считается одним из самых впечатляющих архитектурных городов Европы. Гид поведает о соборе Святого Вита с его знаменитыми золотыми воротами, покажет Пражские куранты и исторический центр Праги, занесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Не обойдут стороной и знаменитый Карлов Мост, чья история началась в 1380 году. Пожалуй, самая впечатляющая достопримечательность — Пражский град. Внушительных размеров крепость включает в себя и самый большой средневековый замок в мире.

Кроме того, туристическое агентство поможет с оформлением документов для визы.

Приятное с полезным: спа-тур в Закопане и «Терма Буковина» с посещением Кракова





Цена: 164 BYN

Виза: нужна

Длительность с переездом: 4 дня

Питание: два завтрака

1 ночь на вилле

Транспорт: автобус

Турагентство: « Seven Travel »

» Программа тура: отправление из Минска — переезд в Закопане — заселение в виллу — поездка в «Терма Буковина» — свободное время — ночь на вилле — отправление в Краков- экскурсионная программа — переезд в Минск

Поездка в СПА-комплекс термальных источников Терма Буковина Татранска — выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье и полюбоваться красотой природы не выходя из теплого бассейна. Для любителей активного отдыха в польской горнолыжной столице Закопане открыты салоны проката зимнего снаряжения.

Полюбоваться красотами горных пейзажей можно, поднявшись на специальном вагончике на гору Губалувка. А вечером стоит заглянуть в ресторанчики польской кухни. Кроме того, для группы организуется поездка в Краков, где можно заказать обзорную экскурсию или самим пройтись по улицам города и заняться шоппингом.

Белорусская мозаика: тур по городам Беларуси





Цена: 55 BYN

Виза: нет

Длительность с переездом: 1 день

Питание: один обед

Транспорт: автобус

Турагентство: « Виаполь »

» Программа тура: отправление из Минска — переезд в Залесье — экскурсионная программа — переезд в Сморгонь — экскурсионная программа — переезд вСолы — экскурсионная программа — переезд в Островец — экскурсионная программа — переезд в Гервяты — экскурсионная программа — переезд в Минск

Если вас утомляют длительные ночные переезды и хочется увидеть максимум, а времени потратить минимум, то хорошим вариантом станет поездка по Беларуси. Да-да. Вы удивитесь тому, как здесь красиво.

Участники тура «Залесье-Сморгонь-Солы-Островец-Гервяты» увидят усадьбу Михала Огинского — знаменитого культурного и политического деятеля, чья дата рождения отмечена в календаре ЮНЕСКО. Узнают о костеле Святой троицы в Гервятах и о сморгонских дотах вокруг единственного мемориала в Беларуси, посвященного событиям Первой мировой войны. Островец знаменит не только могилой ученого Иосифа Гошкевича, но и множеством икон восточного и западного письма, расположенных в костеле XVIII века.

Надеемся, эта статья помогла определиться с планами на следующий уик-энд. И не забывайте, что время от времени агентства меняют стоимость поездки или программу. Актуальную информацию следует уточнить у менеджеров. А следить за спецпредложениями, существенно снижающими цены на туры, можно на страницах каталога компаний TAM.BY .