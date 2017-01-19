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Родительским комитетам запретили собирать деньги

20.01.2017 10:07 — Разное | Ежедневник  
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Родительским комитетам запретили собирать деньги

фото: sibkray.ru

Это следует из постановления Министерства образования от 28 декабря 2016 года №126, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Пункт, в котором перечисляются компетенции родительского комитета учреждения общего школьного образования, дополнен словами "за исключением вопросов, касающихся привлечения денежных средств  для обеспечения деятельности учреждения образования".

Аналогичный пункт появился и в Положении о родительском комитете детских садов – "к компетенции родительского комитета не могут быть отнесены вопросы, касающиеся привлечения денежных средств для обеспечения деятельности учреждения дошкольного образования".

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

 
 
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Это следует из постановления Министерства образования от 28 декабря 2016 года №126, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

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