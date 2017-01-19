19 января на трассе М6 в деревне Гостиловцы под Лидой Hummer врезался в дерево. Авария случилась как раз в том месте, где стоит камера фотофиксации нарушений скоростного режима, пишет «Блог Гродно s13».



Фото: Дмитрий Пилипчик

У Hummer H2 сильно повреждена передняя часть, автомобиль эвакуировали с места ДТП в Гродно. В аварии пострадавших нет.



Фото: Дмитрий Пилипчик

В конце октября этот автомобиль уже был участником мелкого ДТП во дворах на Девятовке — водитель из-за габаритов Hummer попросту не заметил припаркованную легковушку во время маневрирования.



Фото: Дмитрий Пилипчик