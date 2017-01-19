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Под Лидой Hummer врезался в дерево
19 января на трассе М6 в деревне Гостиловцы под Лидой Hummer врезался в дерево. Авария случилась как раз в том месте, где стоит камера фотофиксации нарушений скоростного режима, пишет «Блог Гродно s13».
У Hummer H2 сильно повреждена передняя часть, автомобиль эвакуировали с места ДТП в Гродно. В аварии пострадавших нет.
В конце октября этот автомобиль уже был участником мелкого ДТП во дворах на Девятовке — водитель из-за габаритов Hummer попросту не заметил припаркованную легковушку во время маневрирования.
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У Hummer H2 сильно повреждена передняя часть, автомобиль эвакуировали с места ДТП в Гродно. В аварии пострадавших нет.
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