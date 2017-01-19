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Свадебное платье "русалка": всем ли идет фасон?

20.01.2017 10:29 — Разное | Tut.by  
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Платья в стиле «рыбка» («русалка») вызывают ассоциации с нарядами звёзд Голливуда 30-х годов прошлого века. Платье «рыбка» облегает фигуру до колен, подчёркивая все изгибы женского тела, а затем плавно расширяется.

Кому подойдёт такой фасон? Пользуется ли популярностью свадебное платье «русалка»? Что предлагают современные свадебные салоны?

Особенности кроя

Крой такого фасона разработан так, чтобы ткань естественным образом драпировалась на фигуре. Этот эффект возможен благодаря множеству диагональных швов, а не крою «по косой». Застёжки не предусмотрены: обычно наряд надевают через голову.

Платье «рыбка» может иметь разную длину рукава и форму декольте. Общий вид модели во многом определяется формой юбки: она может создавать разные силуэты, расширяясь на уровне колена, выше или ниже его. Подол может быть разной формы: круглая юбка создаст объём фигуры, юбка-труба сформирует объём сзади подобно шлейфу, юбка «фламенко» создаст расширение по всей линии подола. Чтобы получить расширяющуюся юбку, пришивают дополнительную полосу ткани на уровне немного выше колен или вставляют клинья в юбку на уровне ниже талии.

Кому подойдёт платье в стиле «рыбка»?

Многие свадебные салоны предлагают свадебное платье «русалка» покупательницам, но нужно учесть, что подойдёт оно не всем девушкам. Тем, у кого выраженная худоба, желательно предпочесть наряд более сложного кроя. Другую модель следует выбрать и высоким, но пышным девушкам, так как объём подола будет визуально уравновешивать объём бюста и бёдер. Хорошо смотреться такие платья будут на стройной подтянутой фигуре, причём рост не имеет значения.

Понять, насколько ваше тело готово к столь экстравагантному наряду, можете только вы: если вы себе в нём нравитесь и вам комфортно, значит, платье вам подходит. Если вы чувствуете себя неуверенно, то лучше заняться поиском другого, более скромного свадебного наряда.

Но и те невесты, кому подойдёт такой вариант, должны запомнить один важный момент. Застёжек и бретелек под платьем следует избегать, поскольку даже будучи невидимыми, они могут полностью испортить общее впечатление от образа. Также нужно учесть, что выбор нижнего белья будет максимально ограничен.

Выбор ткани

Свадебное платье «русалка», которое предлагают свадебные салоны, может быть облегающим или сложно сшитым – это зависит от выбора ткани.

Для пошива хорошо подойдут ткани контрастных фактур: с бархатным лифом хорошо будет смотреться шлейф из лёгкого материала: органза, жоржет, креп, муслин. Для пошива нарядов, плотно облегающих фигуру, можно брать крепдешин, атлас, кружево.

Выбирая облегающий силуэт, вы должны учесть степень «прозрачности» ткани: очень тонкая ткань способна перечеркнуть элегантность всего образа, если сквозь неё будут просматриваться швы нижнего белья или даже незначительные изъяны фигуры. В таком случае стоит продолжить поиски свадебных нарядов, в которых вам поможет каталог TAM.BY.

 
 
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Платья в стиле «рыбка» («русалка») вызывают ассоциации с нарядами звёзд Голливуда 30-х годов прошлого века. Платье «рыбка» облегает фигуру до колен, подчёркивая все...

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