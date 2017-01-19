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Выбор электролобзика: изучаем технические характеристики
Как выбрать электролобзик: характеристики инструмента
Бытовая или профессиональная модель?
Электроинструмент бывает бытовым и профессиональным. Модели первой категории имеют меньшую мощность, ограниченные возможности. Одни из самых усовершенствованных из них пропиливают сталь толщиной около сантиметра, дерево – до 15 см. Стоимость бытовых агрегатов невысокая, в 2-3 раза меньше своих аналогов. Мы рекомендуем подходить к делу ответственно и, если вы планируете использовать лобзик часто, из двух типов инструмента делать выбор в пользу профессионального лобзика. Вложения окупятся с лихвой.
Мощность электролобзика
Электролобзик бытовой имеет мощность в пределах 350-700 ватт. 700 ватт и выше – лобзик для профессионального использования. В продаже есть модели, питающиеся от автомобильного АКБ, маломощные. Подходят для распиловки нетвердых материалов в малом количестве.
Частота хода пилы
Частота хода пилки напрямую зависит от скорости вращения электродвигателя и поддается регулировке. На высоких оборотах лучше резать дерево или металл – он нагревается, его легче распилить. Для пластмассы достаточно минимальной частоты ходов. Чем выше скорость движения полотна, тем быстрее детали агрегата изнашиваются.
Маятниковый механизм
Маятниковый механизм ускоряет процесс работы, лобзик продвигается быстрее. Когда пилка движется вверх, механизм дополнительно толкает ее вперед, когда вниз – назад. Одновременно от стружки очищается место пропила. Недостаток заключается в том, что ухудшается качество работы: не удается получить ровный шов. Поэтому иногда для улучшения качества реза механизм отключают. Не нужен он и при выполнении работ с твердыми материалами: происходит быстрый износ полотна.
Наличие дополнительных функций
До того, как выбрать электрический лобзик, исследовав
Электролобзик: как выбрать полотно?
Для инструмента производят пилки из быстрорежущей и углеродистой стали. Чтобы определить, с какой пилкой выбрать электролобзик, нужно знать некоторые особенности. В первом случае лобзик используют для работы с пластиковыми, алюминиевыми, стальными изделиями. Во втором случае электролобзик применяется для распила древесины и искусственных материалов. Есть универсальные полотна. Они используются для работы с разными материалами.
Теперь вы знаете, как выбрать электролобзик, и сумеете подобрать себе нужный инструмент. Помните основные правила:
Тогда электролобзик прослужит дольше.
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