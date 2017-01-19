

Строительные магазины предоставляют огромный выбор специализированного инструмента, и электролобзики занимают одно из лидирующих мест по покупкам. Они активно используются как профессиональными мастерами, так и народными умельцами. С их помощью удается в несколько раз сократить трудовой процесс и выполнить широкий спектр работ, качество которых напрямую зависит от технологии изготовления узлов, деталей и сборки инструмента. О том, как выбрать электролобзик, далее в статье.

Как выбрать электролобзик: характеристики инструмента

Бытовая или профессиональная модель?

Электроинструмент бывает бытовым и профессиональным. Модели первой категории имеют меньшую мощность, ограниченные возможности. Одни из самых усовершенствованных из них пропиливают сталь толщиной около сантиметра, дерево – до 15 см. Стоимость бытовых агрегатов невысокая, в 2-3 раза меньше своих аналогов. Мы рекомендуем подходить к делу ответственно и, если вы планируете использовать лобзик часто, из двух типов инструмента делать выбор в пользу профессионального лобзика. Вложения окупятся с лихвой.

Мощность электролобзика

Электролобзик бытовой имеет мощность в пределах 350-700 ватт. 700 ватт и выше – лобзик для профессионального использования. В продаже есть модели, питающиеся от автомобильного АКБ, маломощные. Подходят для распиловки нетвердых материалов в малом количестве.

Частота хода пилы

Частота хода пилки напрямую зависит от скорости вращения электродвигателя и поддается регулировке. На высоких оборотах лучше резать дерево или металл – он нагревается, его легче распилить. Для пластмассы достаточно минимальной частоты ходов. Чем выше скорость движения полотна, тем быстрее детали агрегата изнашиваются.

Маятниковый механизм

Маятниковый механизм ускоряет процесс работы, лобзик продвигается быстрее. Когда пилка движется вверх, механизм дополнительно толкает ее вперед, когда вниз – назад. Одновременно от стружки очищается место пропила. Недостаток заключается в том, что ухудшается качество работы: не удается получить ровный шов. Поэтому иногда для улучшения качества реза механизм отключают. Не нужен он и при выполнении работ с твердыми материалами: происходит быстрый износ полотна.

Наличие дополнительных функций

До того, как выбрать электрический лобзик, исследовав строительные магазины , ответьте себе на вопрос: «Для какой работы он будет использоваться?». Возможно, переплачивать за большинство функций которые не понадобятся нет смысла. Однако многие из них делают обращение с лобзиком удобнее. Вентилятор во время ходов пилки сдувает опилки с линии среза (некоторые модели требуют подключения инструмента к пылесосу). Быстрозажим увеличивает скорость работ – полотно меняется без шестигранника, одним нажатием. Наличие поворотного устройства для пилки позволяет делать круглые отверстия, а углового фиксатора – резы дерева или металла под разными углами.

Электролобзик: как выбрать полотно?

Для инструмента производят пилки из быстрорежущей и углеродистой стали. Чтобы определить, с какой пилкой выбрать электролобзик, нужно знать некоторые особенности. В первом случае лобзик используют для работы с пластиковыми, алюминиевыми, стальными изделиями. Во втором случае электролобзик применяется для распила древесины и искусственных материалов. Есть универсальные полотна. Они используются для работы с разными материалами.

Теперь вы знаете, как выбрать электролобзик, и сумеете подобрать себе нужный инструмент. Помните основные правила:

чаще меняйте пилки,

при резке металлов смачивайте полотно машинным маслом,

работая на малых оборотах, делайте больше перерывов.

Тогда электролобзик прослужит дольше.

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