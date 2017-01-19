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Рябов: на выходных будет сырая и промозглая погода

20.01.2017 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных – будет сыро и промозгло, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Ранее синоптики предупредили, что после небольших крещенских морозов в республику придет потепление.

"На выходных ожидается сырая и промозглая погода. В субботу погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря", – сказал Рябов, уточнив, что пройдет небольшой кратковременный мокрый снег, а температура воздуха в течение суток составит от –3 до +3°С. 

В воскресенье 22 января атмосферное давление повысится и немного подморозит – до –1..–8°С, при прояснениях по востоку Беларуси – до –12°С, днем – от –3 до +2°С. 

"В понедельник погоду в стране ночью будет определять в основном область повышенного давления, днем – атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавского полуострова", – сказал собеседник Sputnik.

По словам Рябова, неделя начнется с небольших осадков, ночью термометры покажут 0..–7°С, днем –4.. +1°С.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
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Синоптики обещают, что немного подморозит только ночью в воскресенье, затем температура опять поднимется.

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