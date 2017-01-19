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Беженцы в Беларуси: МВД ввело квоты по регионам

20.01.2017 10:51 — Разное | БДГ  
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МВД Беларуси установило квоты по регистрации беженцев в нашей стране. Согласно опубликованному постановлению, в текущем году на статус беженца в Беларуси смогут претендовать 800 человек.

Отметим, что документ датирован 30 декабря 2016 года, но опубликован был лишь сейчас. Согласно постановлению министерства внутренних дел Беларуси №350,  на 2017 год для подразделений по гражданству и миграции управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов следующие распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь:

Брестская область – 135 человек; Витебская область – 170 человек; Гомельская область – 170 человек; Гродненская область – 95 человек; Минская область – 115 человек; Могилевская область – 115 человек.

Постановление вступило в силу после опубликования.

Напомним, что ранее в Беларуси возник настоящий скандал из-за информации о строительстве лагерей для беженцев . Позднее МВД подробно разъяснило суть проблемы

 
 
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МВД Беларуси установило квоты по регистрации беженцев в нашей стране. Согласно опубликованному постановлению, в текущем году на статус беженца в Беларуси смогут...

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