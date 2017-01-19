До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.

Нужно ли подавать декларацию, если продал квартиру, полученную от бабушки в наследство?

С каких подарков нужно уплачивать налог в казну?

Как узнать, нужно ли доплачивать налог, если сдавал квартиру по договору?

Нужно ли подавать декларацию, если прописан в Беларуси, но живешь и работаешь за границей?

Во всех подобных тонкостях законодательства нам могут разобраться специалисты Министерства по налогам и сборам.

Ждем ваших вопросов до 25 января включительно на адрес antipenko@tutby.com (с пометкой — подача деклараций).

Ответы начнем публиковать после 1 февраля.