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Кому нужно подать декларацию до 1 марта? Прямая линия с налоговой

20.01.2017 10:53 — Разное | Tut.by  
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До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.

  • Нужно ли подавать декларацию, если продал квартиру, полученную от бабушки в наследство?
  • С каких подарков нужно уплачивать налог в казну?
  • Как узнать, нужно ли доплачивать налог, если сдавал квартиру по договору?
  • Нужно ли подавать декларацию, если прописан в Беларуси, но живешь и работаешь за границей?

Во всех подобных тонкостях законодательства нам могут разобраться специалисты Министерства по налогам и сборам.

Ждем ваших вопросов до 25 января включительно на адрес antipenko@tutby.com (с пометкой — подача деклараций).

Ответы начнем публиковать после 1 февраля.

 
 
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Среди потенциальных плательщиков налога - те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.

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