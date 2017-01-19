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Кому нужно подать декларацию до 1 марта? Прямая линия с налоговой
До 1 марта 2017 года некоторым белорусам нужно отчитаться о доходах за прошлый год. Среди потенциальных плательщиков налога — те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.
Во всех подобных тонкостях законодательства нам могут разобраться специалисты Министерства по налогам и сборам.
Ждем ваших вопросов до 25 января включительно на адрес antipenko@tutby.com (с пометкой — подача деклараций).
Ответы начнем публиковать после 1 февраля.
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Среди потенциальных плательщиков налога - те, кто продавал недвижимость или несколько машин, получатели крупных денежных подарков или заграничных переводов.
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