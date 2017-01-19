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Вспышки и искры! На проспекте Дзержинского оборвалась контактная троллейбусная сеть
На перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской в Минске 20 января оборвалась контактная троллейбусная сеть. Автомобилистов насторожили несколько вспышек и искры — они проезжали участок с осторожностью. Последняя вспышка привела к разрыву проводов.
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Заторов на перекрестке нет, троллейбусы пока не ходят. По последним данным, к поврежденному участку уже подъехали ремонтники.
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Автомобилистов насторожили несколько вспышек и искры - они проезжали участок с осторожностью.
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