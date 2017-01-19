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Президент Беларуси от имени белорусского народа поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина и весь дружественный народ Китая с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

"За четверть века пройден значительный путь в становлении и развитии белорусско-китайского взаимодействия, основанного на принципах равенства и уважения интересов друг друга. Мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения. Достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", — цитирует белорусского руководителя пресс-служба президента.

Лукашенко выразил уверенность, что диалог между Беларусью и КНР будет и впредь углубляться и охватывать все новые сферы. "Большие перспективы мы видим в усилении инвестиционной составляющей, активизации прямых связей между регионами. Беларусь будет и далее прилагать все усилия по эффективной реализации инициативы "Один пояс, один путь", строительству Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" как опорной точки и "жемчужины" Экономического пояса Шелкового пути", — отметил глава государства.



Он убежден, что юбилейный год ознаменуется "плодотворным развитием двусторонних отношений, интенсивным культурным обменом, новыми контактами, идеями и направлениями взаимодействия".

Как сообщает пресс-служба, в адрес Лукашенко также поступило поздравление от Си Цзиньпина. В нем сказано, что дружба между китайским и белорусским народами имеет долгую историю, а в настоящее время китайско-белорусские отношения характеризуются устойчивым развитием, уровень двустороннего сотрудничества непрерывно повышается. "Политическое взаимодоверие является прочным, мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран. На фоне совместного строительства "Одного пояса, одного пути" прагматичное сотрудничество в различных областях является продуктивным. Обе стороны поддерживают тесные контакты и взаимодействие по международным вопросам", — считает китайский лидер.



Си Цзиньпин уверен, что китайско-белорусские отношения служат образцом межгосударственных отношений и играют важную роль в содействии региональной и международной стабильности и мира.

Дипломатические отношения Беларуси и Китайской Народной Республики были установлены 20 января 1992 года. В этом же году в Минске было открыто посольство КНР, а с 1993 года белорусские дипломаты стали работать в Пекине.

Александр Лукашенко посещал Китай в 1995, 1997, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013 и 2015 годах. С ответным визитом Беларусь посещали председатели КНР Цзян Цзэминь (в 2001 году) и председатель КНР Си Цзиньпин (в 2015 году).

По итогам государственного визита в Беларусь Си Цзиньпина 10—12 мая 2015 года главы государств подписали договор о дружбе и сотрудничестве, а также совместную декларацию о дальнейшем развитии и углублении отношений всестороннего стратегического партнерства. Кроме того, в ходе визита был подписан пакет более чем из 50 документов по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Стороны также закрепили договоренность совместно реализовывать инициативу председателя КНР о создании Экономического пояса Шелкового пути.