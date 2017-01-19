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В школу с 5-ти лет, большие классы и учебные субботы: мнение астролога

20.01.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Информация о возможных изменениях в Кодексе об образовании вызвала широкий общественный резонанс — теперь детей в школу, возможно, начнут принимать с пяти лет, а количество учеников в классах увеличат до 30 человек.

В школу с 5-ти лет, большие классы и учебные субботы: мнение астролога
© Sputnik/ Вера Дашкевич
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Ведущий радио Sputnik Александр Кривошеев решил взглянуть на новые образовательные планы с нестандартной — астрологической — точки зрения и пообщался с астрологом Вячеславом Бончей.

"Первичный период детского воспитания длится 7 лет и находится под покровительством Луны — в это время дети очень эмоциональны и чувствительны. Им нужен более тонкий подход и более душевная обстановка. Например, в детском саду дети отдыхают, спят и очень мягко вливаются в процесс обучения", — отметил астролог.

По словам Вячеслава Бончи, в пятилетнем возрасте у детей пока еще не сформирована полноценно эмоциональная структура, в этот период происходят первичные самооценки, внутренняя система ценностей только начинает формироваться.

"Это возраст с большой эмоциональностью. Вероятно, раннее обучение можно начинать, но к этому должен быть индивидуальный подход. Раннее коллективное обучение — оно не для всех", — рассказал астролог.

Вячеслав Бонча уточнил, что завершить процесс обучения желательно к 17-18 годам, потому что 17 лет — это макроцикл планеты Меркурий, который как раз и отвечает за речь, связь, коммуникации и обучение.

Комментарий астролога Вячеслава Бончи о возможных изменениях в системе образования слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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