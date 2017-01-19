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Билл Гейтс предупредил о "новом виде терроризма"

20.01.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Предприниматель Билл Гейтс считает важным риск появления биологического оружия. Об этом он рассказал в четверг на Всемирном экономическом форуме, передает Business Insider.


Билл Гейтс. Фото Zoe Fox, Mashable

Гейтс сказал, что правительства должны работать вместе, чтобы предотвратить биотерроризм, так как эпидемии «не знают границ». Миллиардер считает опасными как преднамеренные, так и природные эпидемии.

«Необходимо обсудить, какова готовность [человечества] к намеренно вызванным эпидемиям, — сказал он. —  Сложно оценить уровень вероятности биотерроризма, но потенциальный ущерб очень, очень большой».

Предприниматель ранее уже заявлял, что опасается миллионных жертв, которые может вызвать малая группа террористов, владеющая биологическим оружием. Особое беспокойство он начал ощущать после того, как голландская лаборатория модифицировали вирус H5N1, сделав его крайне заразным.

Гейтс призвал государства вкладывать ресурсы, а бизнесменов инвестировать в сферу международной защиты от биотеррористов из чувства «гуманности».

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Предприниматель опасается миллионных жертв, которые может вызвать малая группа террористов, владеющая биологическим оружием.

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