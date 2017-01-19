Первое время, когда в детском саду перечисляли список того, что надо сделать и купить в группу, я очень злилась. От бессилия. Потому что наши воспитатели никогда не начинали с суммы и никогда не просили ничего сверхъестественного.

Никаких пластиковых окон, о которых среди родителей слагают легенды, и компьютеров – всего лишь побелить потолок, покрасить стены и пол, оплатить химчистку ковра, а также купить жидкое мыло, туалетную бумагу и салфетки. И неплохо бы приобрести игрушек. Из яслей мы пришли в действительно почти пустую группу.

Плюс нас попросили учесть дни рождения: "Если вы хотите, чтобы ваших детей поздравляли, надо бы купить одинаковые подарки". А дни рождения в саду – это же не столько баловство, сколько элемент социализации.

В итоге сумма получилась не смертельная, но внушительная. Родители скрипели, но сдавали. Почти все. На единственную семью, которая без объяснения причин игнорирует поборы, махнули рукой. Разве что в этом году решили не покупать для ребенка из семьи "отказников" подарок на день рождения.

То есть при желании наиболее принципиальные родители и раньше – до решения Министерства образования – могли избегать поборов.

Что будет сейчас? Предположу, что все то же самое, разве что немножко усложнится путь следования денег.

Собирать будут, возможно, не так открыто или под предлогом передачи средств в попечительский совет учебного заведения. Попечительские советы есть во всех детсадах и школах. А в их задачи и входит, среди прочего, содействие в улучшении условий труда педагогических и иных работников учреждения образования (читай – помощь в установке пластиковых окон и полноценный ежегодный ремонт), а также укрепление материально-технической базы (то есть приобретение компьютеров и телевизоров для школ и игрушек с бытовой техникой для детсадов).

Постановление о запрете для родительских комитетов собирать деньги имело бы смысл при одновременном решении увеличить ассигнования на учреждения образования – чтобы стало понятно, каким образом теперь будут решаться вопросы, которые до сих пор решали за счет средств родителей.