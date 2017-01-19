|
Ученые рассказали, на сколько вырастет уровень Мирового океана
Благодаря
За последние 100 лет уровень воды на Земле вырос примерно на 20 см за счет таяния льдов на полюсах. Исследования показывают, что в ближайшее время рост уровня станет еще более интенсивным.
В новой работе, опубликованной в журнале Science, говорится о том, что средняя температура на Земле 125 тысяч лет назад (в период прошлого глобального потепления) была практически такая же как сейчас, хотя ранее предполагалось, что она примерно на 2 градуса по Цельсию выше.
По словам ученых, это говорит о том, что ближайшие несколько сот лет нам стоит ожидать повышения уровня воды на 6−9 метров, как это было во время прошлого потепления.
Профессор Эндрю Уотсон из Университета Эксетера (Великобритания) считает хорошей новостью то, что повышение уровня будет медленным, плохой — то, что все существующие морские курорты рано или поздно окажутся затопленными.
Напомним, температура в 2016 году
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
125 тысяч лет назад на Земле была схожая ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии