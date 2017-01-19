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Ученые рассказали, на сколько вырастет уровень Мирового океана

20.01.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Благодаря новому исследованию ученые обновили прогнозы по росту уровня Мирового океана. В ближайшие несколько сот лет уровень воды поднимется примерно на 6 метров, даже если правительства стран будут бороться с потеплением.


За последние 100 лет уровень воды на Земле вырос примерно на 20 см за счет таяния льдов на полюсах. Исследования показывают, что в ближайшее время рост уровня станет еще более интенсивным.

В новой работе, опубликованной в журнале Science, говорится о том, что средняя температура на Земле 125 тысяч лет назад (в период прошлого глобального потепления) была практически такая же как сейчас, хотя ранее предполагалось, что она примерно на 2 градуса по Цельсию выше.

По словам ученых, это говорит о том, что ближайшие несколько сот лет нам стоит ожидать повышения уровня воды на 6−9 метров, как это было во время прошлого потепления.

Профессор Эндрю Уотсон из Университета Эксетера (Великобритания) считает хорошей новостью то, что повышение уровня будет медленным, плохой — то, что все существующие морские курорты рано или поздно окажутся затопленными.

Напомним, температура в 2016 году достигла нового пика и бьет рекорды третий год подряд

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Теги: Новости
 
 
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125 тысяч лет назад на Земле была схожая ситуация.

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