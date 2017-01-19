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В выходные в Беларуси будет сыро. Ожидаются мокрый снег, дождь, туман, гололед и гололедица.

Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

21 января, в субботу, погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах прогнозируются небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток -3, +3°С.

В Минске небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Температура воздуха в течение суток -1, +1°С.

22 января, в воскресенье, большая часть Беларуси окажется в поле повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы немного подморозит до -1, -8°С, при прояснениях по востоку до -12°С; днем -3, +2°С. В отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица.

В Минске возможен небольшой снег, мокрый снег, дождь. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью -3 -5°С, днем около 0 °C.