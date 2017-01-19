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Следственные эксперименты: 20 января на трассе М6 ограничат движение

20.01.2017 11:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Движение транспорта на участке автодороги М6 Минск – Гродно в 16 километрах от столицы будет ограничено вечером в пятницу 20 января, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Следственные эксперименты: 20 января на трассе М6 ограничат движение
© Sputnik/
Скоростной режим ограничат 20 и 21 января на трассе М6 Минск – Гродно

"На 16-м километре автодороги Минск-Гродно, вблизи деревни Хатежино Минского района, вечером в пятницу запланировано проведение двух следственных экспериментов по фактам ДТП с пострадавшими", – объяснили в УГАИ.

В связи с этим движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено с 19:00 до 20:30 на проезжей части в сторону Гродно, и с 20:30 до 21:30 – в направлении Минска.

В УВД рекомендуют водителям, чтобы избежать аварийных и ситуаций и образования заторов, планировать время и маршруты поездок с учетом этой информации.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Временное ограничение транспорта связано с проведением следственных экспериментов по фактам ДТП с пострадавшими.

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