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Песков выразил надежду на участие Путина в очередных президентских выборах
20.01.2017 11:59 — Разное | Ежедневник
фото: mk.ru
Представитель президента России Дмитрий Песков надеется на то, что Владимир Путин примет решение пойти на новый срок в 2018 году. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
Песков подчеркнул, что еще во время первого интервью с журналистами Би-би-си он выразил надежду на то, что Путин решит переизбраться на пост главы государства. «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он (Путин. — РБК) примет решение идти на новый срок», — заявил пресс-секретарь президента.
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Представитель президента России Дмитрий Песков надеется на то, что Владимир Путин примет решение пойти на новый срок в 2018 году. Об этом он заявил в интервью...
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