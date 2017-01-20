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Песков выразил надежду на участие Путина в очередных президентских выборах

20.01.2017 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Песков выразил надежду на участие Путина в очередных президентских выборах

фото: mk.ru

Представитель президента России Дмитрий Песков надеется на то, что Владимир Путин примет решение пойти на новый срок в 2018 году. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

Песков подчеркнул, что еще во время первого интервью с журналистами Би-би-си он выразил надежду на то, что Путин решит переизбраться на пост главы государства. «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он (Путин. — РБК) примет решение идти на новый срок», — заявил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, будет ли позволено оппозиционеру Алексею Навальному принять участие в президентских выборах, Песков заявил, что не имеет права делать какие-либо заявления по этому поводу, пишет РБК. «Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии», — пояснил он. В то же время Песков отметил, что, по его мнению, «России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьезная оппозиция с серьезным подходом», которая имела бы возможность «посоперничать с действующей властью в лице президента Путина».

Основатель Фонда по борьбе с коррупцией и оппозиционер Алексей Навальный заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах в декабре 2016 года.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, пойдет ли он на президентские выборы 2018 года, исходя из ситуации в стране и мире. Путин подчеркнул: «Исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента».
 

 
 
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Представитель президента России Дмитрий Песков надеется на то, что Владимир Путин примет решение пойти на новый срок в 2018 году. Об этом он заявил в интервью...

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