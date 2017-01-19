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Хоккеисты "Шахтера", "Юности" и "Немана" взяли у соперников реванш за поражения в прошлом туре
В очередном туре экстралиги чемпионата Беларуси хоккеисты солигорского «Шахтера», минской «Юности» и гродненского «Немана» 19 января взяли реванш у соперников, которым уступили в предыдущий игровой день.
«Шахтер» (Солигорск) — «Гомель» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
15 января эти же соперники встречались в Гомеле, где верх взяли хозяева (3:2).
Для нового главного тренера «Шахтера» Владимира Цыплакова, который в начале декабря сменил у руля Андрея Гусова, эта победа стала всего 3-й в 11 матчах, причем сразу 2 из них добыты в поединках с гомельчанами.
Победа над гомельчанами позволила «Шахтеру» снова вернуться на 3-е место в турнирной таблице.
«Юность-Минск» — «Металлург-Жлобин» — 6:1 (3:1, 1:0, 2:0).
Минчане взяли убедительный реванш за неудачу в Жлобине (2:3 ОТ) 15 января.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Самым результативным у «Юности» с 4 (2+2) очками стал лучший бомбардир чемпионата Андрей Михнов. 3 (1+2) балла заработал Павел Развадовский, 2 (2+0) очка на счету Максима Парфеевца.
«Неман» (Гродно) — «Динамо-Молодечно» — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1).
«Неман» на домашнем льду сполна реабилитировался за поражение четырехдневной давности в гостях (2:3) и прервал трехматчевую домашнюю серию молодечненцев.
Еще два матча 19 января состоялись в слабейшей шестерке:
«Могилев» — «Брест» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1).
«Химик» (Новополоцк) — «Лида» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
На 2-й стадии регулярного чемпионата нижняя шестерка поборется за 2 путевки в плей-офф, а верхняя поспорит за выгодные позиции при посеве перед ¼ финала.
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В очередном туре экстралиги чемпионата Беларуси хоккеисты солигорского "Шахтера", минской "Юности" и гродненского "Немана" 19 января взяли реванш у соперников,...
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