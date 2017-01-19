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Американский байкер повторил "цирковой трюк" мотоциклиста из Могилева
20.01.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Аварии снял и выложил на YouTube случайный очевидец: ДТП произошло на авторассе вблизи города Тамуотер, расположенного в штате Вашингтон.
На кадрах видно, как байкер врезается в резко затормозившую машину, заскакивает на ее багажник и едет дальше. Мотоциклист в ДТП серьезных ранений не получил.
Аналогичная авария произошла в августе 2014 года под Могилевом: тогда молодой человек на Suzuki въехал в автомобиль BMW, от удара мотоциклист сделал кувырок в воздухе и приземлился на крышу машины, которая еще некоторое время продолжала движение. Тогда тоже байкер в ДТП не пострадал.
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Мотоциклист в США врезался в ехавший впереди легковой автомобиль и запрыгнул на его багажник. Смотрите на видео кадры необычного ДТП – практически аналогичного...
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