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Очереди у храмов и купелей: как гомельчане отметили Крещение

20.01.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Многолюдно было у купели на набережной Сожа вблизи Свято-Петропавловского собора. Сколько человек окунулось в местную иордань, никто не считал, но в ОСВОДе заверили: не меньше трех сотен. Чаще в ледяную воду входили мужчины.

Тысячи людей принесли из храмов святую воду. Как правильно ее хранить, объяснил преподаватель библейско-богословских курсов Гомельской епархии Александр Елопов.

"Хранить святую воду принято в чистом месте, лучше — рядом с иконами, в отдельных и достойно выглядящих сосудах, которые не стоит использовать по другому назначению", — рассказал Елопов.

Очень редко, но бывает, что святая вода портится и начинает отдавать затхлостью.

"В таком случае вода не пригодна для внутреннего употребления. Ее выливают в место, не попираемое ногами, например, в реку или под дерево. А человеку, столкнувшемуся с такой ситуацией, стоит задуматься о качестве собственной жизни и спросить себя: "В чем я согрешил, что сделал не так, как смог допустить лишение себя святыни?" — пояснил преподаватель.

 
 
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Два дня, 18 и 19 января, гомельчане нескончаемыми вереницами шли в храмы, чтобы набрать в свои бутылки, бидоны и даже канистры святую воду. Самые смелые и закаленные...

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