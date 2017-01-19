Многолюдно было у купели на набережной Сожа вблизи Свято-Петропавловского собора. Сколько человек окунулось в местную иордань, никто не считал, но в ОСВОДе заверили: не меньше трех сотен. Чаще в ледяную воду входили мужчины.

Тысячи людей принесли из храмов святую воду. Как правильно ее хранить, объяснил преподаватель библейско-богословских курсов Гомельской епархии Александр Елопов.

"Хранить святую воду принято в чистом месте, лучше — рядом с иконами, в отдельных и достойно выглядящих сосудах, которые не стоит использовать по другому назначению", — рассказал Елопов.

Очень редко, но бывает, что святая вода портится и начинает отдавать затхлостью.

"В таком случае вода не пригодна для внутреннего употребления. Ее выливают в место, не попираемое ногами, например, в реку или под дерево. А человеку, столкнувшемуся с такой ситуацией, стоит задуматься о качестве собственной жизни и спросить себя: "В чем я согрешил, что сделал не так, как смог допустить лишение себя святыни?" — пояснил преподаватель.