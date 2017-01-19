Компания velcom открыла под Минском символическую базовую станцию изо льда. Этим компания отметила завершение модернизации 3G-сети в Беларуси.

Станция разместилась в горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Ожидается, что она простоит несколько недель.

«Мы построили ее практически сами», — рассказал глава velcom Гельмут Дуз, который сам взялся за горелку во время «стройки» станции. «Большого сигнала от нее не ожидайте, но, уверен, по красоте она не уступает всем остальным», — пошутил топ-менеджер.



Генеральный директор velcom Гельмут Дуз

Вышка изо льда стала самой высокой ледяной скульптурой в Беларуси и 3201 по счету базовой станцией компании.

Сообщается, что за время модернизации velcom покрыл 3G сетью 94% территории Беларуси, на которой живет 99% населения страны. В модернизации было задействовано 80 команд и более 200 человек. Проект стал крупнейшей строительной инвестицией компании за последние 10 лет.