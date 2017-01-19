Задача правительства на 2016 год — удержать инфляцию на уровне не более 12%, выполнена: цены за прошлый год по республике выросли на 10,6%. В Минской области этот показатель оказался чуть выше — 10,69%. Что подорожало за прошлый год, а что стало дешевле и почему, издание Млын.by выяснило в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

— Это произошло за счет более интенсивного, чем в среднем по стране, роста индекса цен на продукты питания и услуги. Что касается непродовольственных товаров, то здесь индекс ниже среднереспубликанского показателя, — прокомментировала ситуацию начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна Шевцова.

Заметнее всего цены росли в январе, феврале и октябре. В эти месяцы стоимость товаров увеличилась более чем на 1%. Рекордсменом по росту индекса цен стал февраль с прибавкой 3,15%. А вот в августе наблюдалась противоположная картина: цены упали на 0,44%.

— Продовольственные товары, по которым, в основном, произошел рост цен, — это мясо, молоко и продукты из них, сливочное масло и жиры, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, — отмечает Татьяна Шевцова. — Среди непродовольственных товаров заметнее всего прибавили в стоимости медикаменты. В лидерах по подорожанию услуги ЖКХ, транспорта, медицинские, санаторно-оздоровительные и бытовые, а также услуги связи.





Основная причина роста цен — отмена регулирования фиксированной стоимости на сельхозпродукцию животноводства, которую закупают для госнужд, отпускных и розничных цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), яйцо куриное свежее, молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока, сметану, творог, детское питание (сухие смеси, каши, консервы и соки).

Производители моментально отреагировали на изменения в законодательстве. Стоимость, например, молока и молочных продуктов в начале прошлого года увеличилась на 5−33,5%. Но и это был не предел. Многие производители в дальнейшем еще несколько раз поднимали цены на молочные товары.

Дешевле, чем в среднем по республике, в прошлом году в Минской области можно было купить овощи. Кстати, цены на них упали даже по сравнению с 2015-м. Сейчас только по овощам, а именно картофелю, свекле, моркови, луку репчатому и капусте осуществляется госрегулирование — на них установлена предельная торговая надбавка в 25%.





По общему росту цен Минщина находится на 3 месте в стране после столицы и Могилевской области. Прогнозируется, что в 2017 году стоимость товаров увеличится не более чем на 9%.