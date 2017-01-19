Нередко зрители и читатели, рассмотрев очередной шедевральный интерьер, задаются вопросом: как там, в этих свежих идеях, жить? Потом внутренний голос задает и второй вопрос: как убираться-то в этом пространстве? А ведь 99% белорусов делает это самостоятельно без при влечения наемной силы. Разберем, как должна выглядеть квартира, которую не надо драить каждый день.

Пол с мехом

На темных предметах лучше видна пыль. Это знают все. У ламината есть неприятное свойство электризоваться и собирать мелкую пыль клубочками, клубками, клубами. Если ламинат темный и глянцевый, вы каждый день будете видеть эти клубочки. Первые катышки начнут появляться уже через три часа после уборки. Любой проникший в квартиру луч солнца будет демонстрировать вам: тут живет неряха. Для фанатов чистоты это невыносимая пытка. Глянцевый темный паркет пылью будет покрываться не так быстро — все-таки дерево. Но на нем все равно будут просматриваться волосинки, ворсинки, шерстинки…



Фото сайта bookshunt.ru

Так что если вы не хотите видеть пыль в принципе, выбирайте светлое матовое напольное покрытие.



Фото сайта bookshunt.ru

Пару слов стоит сказать и о напольной плитке.



Фото сайта mykitchendesign.ru

Нынче популярна плитка «под натуральный камень». Половина из «каменных» теплых оттенков смотрится в квартире как нечто уличное и недомытое. Вряд ли владельцы пола мечтают видеть такой эффект. Подобрать корректирующую «несвежесть» фугу — искусство тонкое и большинству недоступное. Посему перед покупкой разложите плитку на полу на площади хотя бы в два «квадрата». И если у вас возникло ощущение неопрятности — не берите ее.

Кстати, ощущения могут быть разными. Например, у одних сланец ассоциируется с природой и натуральностью, у других его серые желтоватые оттенки вызывают отторжение. И это следует учитывать, выбирая «сланцевую» плитку.

Глянцевый потолок — дешево и дешево

Давайте будем честны: натяжной потолок — это просто дешевая альтернатива хорошо выведенного традиционного крашеного потолка. Но у нас — не тема экономии или борьбы за высоту потолка. У нас — тема уборки. И тут — как с полом. Светлое матовое покрытие кажется чище. Если потолок глянцевый, на нем могут быть видны пылинки.



Фото сайта domovenochek.com

Тому, «как помыть глянцевый натяжной потолок без разводов» посвящены целые форумы и десятки видеоинструкций. Выбираете глянцевое небо — будьте готовы читать эти форумы. Из них, например, узнаете, что потолки можно… пылесосить. И что пыль на них липнет, потому что они электризуются.

Блестящая ванная — была

В Беларуси — в большинстве населенных пунктов — в воде много примесей. Наберешь воду из крана в стакан, поставишь на подоконник, высохнет — оставит белый налет. В ванной этим налетом покрывается плитка. Попала капля — есть пятнышко. На матовой плитке оно тоже остается, но это не так заметно. А глянцевая становится неопрятной уже через неделю использования. Для тех, кто не любит убираться, оптимальный вариант — матовая плитка для ванной.



«Обшарпанные» ванные комнаты не всегда раздражают. Фото сайта loftplan.ru

Со смесителями та же проблема. Блестящий металл будет покрываться белесым и желтоватым налетом, и требовать от вас регулярной протирки со спецсредством, растворяющим известковые отложения. Матовый металл тоже «обрастает» кальциевой коркой, только это не так заметно, а значит, драить придется реже.

Мебель: здравствуй, сосна

Темная мебель, особенно из дерева, выглядит дорого, внушительно и солидно. Черная — стильно и графично. Но все обладатели такой вам подтвердят: пыль на ней материализуется сама по себе буквально в течение суток после протирания. При выборе мебели можно придерживаться того же принципа, что с полом. К грязезащитным расцветкам относится светлая матовая серая или светлая «деревянная» (вроде дуб сонома, береза, сосна и т. д) Белый глянец — пограничный. Пыль на нем становится видна, когда ее уже накопилось порядочно. Но на зеркальной мебели остаются «пальчики».

Сейчас популярна — особенно у молодежи — «экологичная» фанерная мебель. Из фанеры делают стеллажи, полки, шкафы, журнальные столики, стулья, даже подоконники. Пыль на ней не видна. Но у некрашеной фанеры есть другой недостаток — она впитывает все, что с ней контактирует — чернила от ручки, пролитый кофе, потекший шоколад. Впитывает навсегда. Засаливается. Шансы избавиться от пятна минимальны.



Фото сайта pootdelke.ru

Зеркала в пол, кстати, при уборке доставляют не больше проблем, чем матовое стекло. Чистая физика: пыль плохо задерживается на вертикальных поверхностях. Протирать каждый день не нужно. Это вам подтвердят все владельцы зеркальных шкафов-купе и глянцевых стен.

Кухня. Серенький фартук

Кухня, особенно если в ней готовят два раза в день, будет заставлять на себя трудиться. Выбирая материалы отделки, выбирайте просто хорошо моющееся и то, что не впитывает пятна. Увы, дерево впитывает жидкости и меняет свой цвет, даже если обработано защитой. Может впитать пятна столешница из натурального камня или модного нынче бетона.



Фото: agent.ua Шторки добавляют кухне уюта. Но стирать их придется регулярно

Стоит помнить, что плитка на фартуке хорошо моется везде, кроме швов. И проще всего мыть бесшовные скинали.

Если вы не поклонник множества мелких лампочек и подсветочек, придется выбрать один — главный — потолочный светильник. И это — ответственный шаг. Хрустальные подвески придется перемывать как минимум раз в полгода. «Тряпичные» плафоны отстирать мало кому удавалось, они впитывают жир и копоть и за два года приходят в полную негодность. Так что оптимальный вариант с точки зрения уборки — стеклянные крупные плафоны. Их тоже придется мыть два раза в год, но зато сделать это будет проще.

Опытные хозяйки в курсе, что жирная пыль скапливается и на верхних кухонных шкафчиках. Так что те, кто выбирают шкафчики до потолка, экономят время на уборке.

Открытые полки — потенциальные пылесборники. Да, они красивые. Но придется выбирать между красотой и функциональностью.

Какие клеить обои в кухне — не столь важно, и моющиеся, и не моющиеся будут выглядеть через пять лет не свежими. Как и потолок. «Затянутые» моющейся штукатуркой поверхности выдержат дольше. Но лишат вас удовольствия менять цветовые решения. Ведь на кухне как: переклеил обои — сменил интерьер.



