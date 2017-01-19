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Лукашенко: Сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами

20.01.2017 12:29 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Сокращение поставок российской нефти должно быть замещено альтернативными вариантами

фото: sharij.net

Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - заявил глава государства, передает БЕЛТА.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. «И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», - сказал президент.

«Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси», - добавил глава государства.

 
 
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Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом...

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