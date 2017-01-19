МИНСК, 20 янв — Sputnik. SEED-миссия МАГАТЭ, работавшая на БелАЭС с 16 января, проверила насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы, сообщает Sputnik Беларусь.

"Наша миссия также проверила, все ли внешние воздействия были учтены (при строительстве АЭС в Островце — Sputnik) и насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы", — заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.

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