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SEED-миссия МАГАТЭ проверила, учла ли Беларусь выводы Фукусимы
20.01.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. SEED-миссия МАГАТЭ, работавшая на БелАЭС с 16 января, проверила насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы, сообщает Sputnik Беларусь.
"Наша миссия также проверила, все ли внешние воздействия были учтены (при строительстве АЭС в Островце — Sputnik) и насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы", — заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.
(последует)
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. SEED-миссия МАГАТЭ, работавшая на БелАЭС с 16 января, проверила насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы, сообщает Sputnik Беларусь. "Наша...
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