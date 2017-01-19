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БелАЭС готовится начать монтаж корпуса первого реактора
20.01.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано технические решение на его применение на первом энергоблоке, сообщил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
© Фото: БелАЭС
"Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано техническое решение на его применение на энергоблоке номер один. В ближайшее время будет проведен входной контроль и будет принято решение о монтаже", — сказал Михадюк.
Он также сообщил, что в Беларуси не знают, какая будет дальнейшая судьба первого реактора — который был поврежден при разгрузочных работах.
"Что касается вопроса о том, что будет с неиспользованным корпусом — это решит генподрядчик", — сказал представитель Минэнерго.
Белорусская АЭС, строящаяся при участии России рядом с городом Островец (Гродненская область) в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.
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В Минэнерго не знают, что дальше будет с первым - поврежденным - корпусом реактора для первого энергоблока АЭС.
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