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БелАЭС готовится начать монтаж корпуса первого реактора

20.01.2017 12:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано технические решение на его применение на первом энергоблоке, сообщил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

БелАЭС готовится начать монтаж корпуса первого реактора
© Фото: БелАЭС
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"Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано техническое решение на его применение на энергоблоке номер один. В ближайшее время будет проведен входной контроль и будет принято решение о монтаже", — сказал Михадюк.

Он также сообщил, что в Беларуси не знают, какая будет дальнейшая судьба первого реактора — который был поврежден при разгрузочных работах.

"Что касается вопроса о том, что будет с неиспользованным корпусом — это решит генподрядчик", — сказал представитель Минэнерго.

Падение корпуса реактора на стройплощадке БелАЭС произошло 10 июля, однако известно об этом стало почти две недели спустя. В сообщении Минэнерго утверждалось, что "нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости". Затем появилась информация о том, что корпус будет заменен — впоследствии его доставили в Беларуси с "Атоммаша" (Волгодонск). Из-за летнего инцидента срок ввода первого энергоблока АЭС перенесли на год вперед.

Белорусская АЭС, строящаяся при участии России рядом с городом Островец (Гродненская область) в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минэнерго не знают, что дальше будет с первым - поврежденным - корпусом реактора для первого энергоблока АЭС.

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