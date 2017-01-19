МИНСК, 20 янв — Sputnik. Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано технические решение на его применение на первом энергоблоке, сообщил замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

"Корпус реактора доставлен на площадку, заказчиком согласовано техническое решение на его применение на энергоблоке номер один. В ближайшее время будет проведен входной контроль и будет принято решение о монтаже", — сказал Михадюк.

Он также сообщил, что в Беларуси не знают, какая будет дальнейшая судьба первого реактора — который был поврежден при разгрузочных работах.

"Что касается вопроса о том, что будет с неиспользованным корпусом — это решит генподрядчик", — сказал представитель Минэнерго.

Падение корпуса реактора на стройплощадке БелАЭС произошло 10 июля, однако известно об этом стало почти две недели спустя. В сообщении Минэнерго утверждалось, что "нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению в горизонтальной плоскости". Затем появилась информация о том, что корпус будет заменен — впоследствии его доставили в Беларуси с "Атоммаша" (Волгодонск). Из-за летнего инцидента срок ввода первого энергоблока АЭС перенесли на год вперед.

Белорусская АЭС, строящаяся при участии России рядом с городом Островец (Гродненская область) в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.