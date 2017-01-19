МИНСК, 20 янв — Sputnik. МАГАТЭ оценит воздействие БелАЭС на экологию, заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.

"Оценка воздействия на окружающую среду не входит в наши задачи. Она запланирована для всего жизненного цикла станции. Наша цель — оценить воздействие на окружающую среду в течение всего цикла. Необходимо подготовить такую оценку, это требование для получения лицензии. Лицензия должна периодически обновляться, чтобы это чётко отражалось для каждого момента", — заявил экспертМАГАТЭ.

В свою очередь главный специалист МАГАТЭ по безопасности Овидий Коман подчеркнул, что у агентства есть специализированные миссии для оценки воздействия на окружающую среду.

"Мы предоставляем их по запросу страны или организации-члена МАГАТЭ", — сказал он.