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МАГАТЭ оценит воздействие БелАЭС на экологию

20.01.2017 12:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. МАГАТЭ оценит воздействие БелАЭС на экологию, заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ  Гжэгож Ржэнтковски.

 "Оценка воздействия на окружающую среду не входит в наши задачи. Она запланирована для всего жизненного цикла станции. Наша цель — оценить воздействие на окружающую среду в течение всего цикла. Необходимо подготовить такую оценку, это требование для получения лицензии. Лицензия должна периодически обновляться, чтобы это чётко отражалось для каждого момента", — заявил экспертМАГАТЭ.

В свою очередь главный специалист МАГАТЭ по безопасности Овидий Коман подчеркнул, что у агентства есть специализированные миссии для оценки воздействия на окружающую среду.

"Мы предоставляем их по запросу страны или организации-члена МАГАТЭ", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. МАГАТЭ оценит воздействие БелАЭС на экологию, заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ...

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