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Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси

20.01.2017 12:48 — Разное | Ежедневник  
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Президент утвердил решение на охрану госграницы Беларуси

фото: belta.by

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

Президент отметил, что в прошедшем году тема охраны границы дважды обсуждалась на его уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую вы, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания Президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространения наркотиков, оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты рубежей Беларуси.

"Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз нашей пограничной безопасности станет меньше", - заявил президент.
 

 
 
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Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

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