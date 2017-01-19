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Александр Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2017 году.

Президент отметил, что в прошедшем году тема охраны границы дважды обсуждалась на его уровне, передает корреспондент БЕЛТА .

"Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую вы, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания Президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространения наркотиков, оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты рубежей Беларуси.

"Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз нашей пограничной безопасности станет меньше", - заявил президент.

