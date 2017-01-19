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Суд по делу бывшего начальника Вилейской ГАИ приостановлен - назначена дополнительная экспертиза

20.01.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Суд по делу бывшего начальника Вилейской ГАИ Виталия Навойчика приостановлен. 20 января сторона защиты передала вопросы для судебно-фоноскопической экспертизы, которая должна проверить оперативные записи телефонных разговоров обвиняемого, пишет Край.by. Заседание продолжится после проведения экспертизы.

Суд по делу Виталия Навойчика начался 12 декабря прошлого года. Тогда обвиняемый не признал свою вину и заявил, что даст показания лишь после допроса свидетелей. Один из томов дела секретный, в нем отражено содержание записей телефонных разговоров Виталия Навойчика. Записи приобщены к уголовному делу и используются государственным обвинением в качестве доказательств вины Навойчика.

В середине декабря суд был приостановлен для проведения дополнительных экспертиз. По мнению защиты, по ряду записей возникают сомнения — они нечеткие, невнятные и плохо воспринимаются на слух. Всего сторона защиты просит ответить на 10 вопросов. Главные из них такие:

1. Какое дословное содержание каждого из разговоров?

2. Имеются ли в записях следы монтажа — обрезок, вставок, подделки голоса?

3. На записях, по мнению защиты, слышны посторонние голоса, которые приписывают обвиняемому. Однако он утверждает, что этого не говорил. Возможно ли установить, кому принадлежат эти голоса?

До 22 января суд примет вопросы и определит орган, который будет проводить судебно-фоноскопическую экспертизу. На время ее проведения производство по делу будет приостановлено. Результаты экспертизы могут стать известны в течение месяца-трех. Все это время обвиняемый будет под стражей в СИЗО. 13 марта исполнится год, как Виталий Навойчик заключен под стражу.

Напомним, бывший начальник Госавтоинспекции Вилейского РОВД 36-летний майор милиции Виталий Навойчик обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 425 (Бездействие должностного лица), ч. 2 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности), ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог), ч. 1 и 2 ст. 430 УК (Получение взятки). По делу проходят около 20 свидетелей.

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Под стражей бывший начальник Вилейской ГАИ, которого обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса, находится уже год.

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