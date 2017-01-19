В США мотоциклист врезался в ехавший впереди легковой автомобиль, после чего перелетел через руль и приземлился на багажник Acura. Видеоролик с необычным ДТП разместил на сервисе YouTube пользователь Life of Brian .

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Как сообщает издание GephardtDaily , необычная авария произошла 17 января на трассе в городе Тумуотер (штат Вашингтон). На записи видно, как байкер не успевает остановиться перед притормозившей Acura и врезается в нее. После этого мотоциклист перелетает через руль и оказывается на багажнике легковушки.

Напомним, похожий инцидент произошел летом 2014 года в Могилеве. На мосту по улице Королева мотоцикл Suzuki на скорости 85 км/ч врезался в BMW. Байкер после столкновения сделал кувырок в воздухе и приземлился на ноги на крышу автомобиля.

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