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Последователь "трюкача" из Могилева: в США мотоциклист после ДТП приземлился на багажник Acura
В США мотоциклист врезался в ехавший впереди легковой автомобиль, после чего перелетел через руль и приземлился на багажник Acura. Видеоролик с необычным ДТП разместил на сервисе YouTube пользователь
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Как сообщает издание
Напомним, похожий инцидент произошел летом 2014 года в Могилеве. На мосту по улице Королева мотоцикл Suzuki на скорости 85 км/ч врезался в BMW. Байкер после столкновения
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Необычная авария произошла 17 января на трассе в городе Тумуотер (штат Вашингтон).
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