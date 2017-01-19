﻿﻿ Последователь "трюкача" из Могилева: в США мотоциклист после ДТП приземлился на багажник Acura. 21.by
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Последователь "трюкача" из Могилева: в США мотоциклист после ДТП приземлился на багажник Acura

20.01.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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В США мотоциклист врезался в ехавший впереди легковой автомобиль, после чего перелетел через руль и приземлился на багажник Acura. Видеоролик с необычным ДТП разместил на сервисе YouTube пользователь Life of Brian.

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Как сообщает издание GephardtDaily, необычная авария произошла 17 января на трассе в городе Тумуотер (штат Вашингтон). На записи видно, как байкер не успевает остановиться перед притормозившей Acura и врезается в нее. После этого мотоциклист перелетает через руль и оказывается на багажнике легковушки.

Напомним, похожий инцидент произошел летом 2014 года в Могилеве. На мосту по улице Королева мотоцикл Suzuki на скорости 85 км/ч врезался в BMW. Байкер после столкновения сделал кувырок в воздухе и приземлился на ноги на крышу автомобиля.

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Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 40
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Необычная авария произошла 17 января на трассе в городе Тумуотер (штат Вашингтон).

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