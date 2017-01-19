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Топливо для первого блока БелАЭС поставят в конце 2018 года
20.01.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Поставка топлива для первого энергоблока Белорусской атомной электростанции планируется в конце 2018 года, заявил в пятницу в Минске замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
В пятницу в Минске прошла пресс-конференция по итогам работы в республике SEED-миссии МАГАТЭ, на которой была озвучена информация, что на БелАЭС
"Мы отрабатываем дополнительное соглашение с генподрядчиком (АО "Атомстройэкспорт" — Sputnik), в котором оговариваем все вопросы поставки ядерного топлива. Поставка топлива для первого блока планируется в конце 2018 года. Там очень много вопросов", — заявил Михадюк.
Ранее сообщалось, что ядерное топливо для БелАЭС
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Представитель Минэнерго заявил, что в настоящее время белорусская сторона оговаривает все касающиеся топлива вопросы с генподрядчиком.
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