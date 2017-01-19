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Топливо для первого блока БелАЭС поставят в конце 2018 года

20.01.2017 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Поставка топлива для первого энергоблока Белорусской атомной электростанции планируется в конце 2018 года, заявил в пятницу в Минске замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

В пятницу в Минске прошла пресс-конференция по итогам работы в республике SEED-миссии МАГАТЭ, на которой была озвучена информация, что на БелАЭС готовы к монтажу корпуса реактора первого энергоблока.

"Мы отрабатываем дополнительное соглашение с генподрядчиком (АО "Атомстройэкспорт" — Sputnik), в котором оговариваем все вопросы поставки ядерного топлива. Поставка топлива для первого блока планируется в конце 2018 года. Там очень много вопросов", — заявил Михадюк.

Ранее сообщалось, что ядерное топливо для БелАЭС будет поставлять Росатом, при этом планировалось, что его доставят в Беларусь в конце 2017 года. Однако затем, после инцидента с корпусом реактора для энергоблока №1, когда его повредили при перемещении, сроки запуска были смещены на год.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Минэнерго заявил, что в настоящее время белорусская сторона оговаривает все касающиеся топлива вопросы с генподрядчиком.

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