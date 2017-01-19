МИНСК, 20 янв — Sputnik. МАГАТЭ оценит воздействие БелАЭС на экологию, заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.

"Оценка воздействия на окружающую среду не входит в наши задачи. Она запланирована для всего жизненного цикла станции. Наша цель — оценить воздействие на окружающую среду в течение всего цикла. Необходимо подготовить такую оценку, это требование для получения лицензии. Лицензия должна периодически обновляться, чтобы это четко отражалось для каждого момента", — заявил эксперт МАГАТЭ.

В свою очередь главный специалист МАГАТЭ по безопасности Овидий Коман подчеркнул, что у агентства есть специализированные миссии для оценки воздействия на окружающую среду.

"Мы предоставляем их по запросу страны или организации — члена МАГАТЭ", — сказал он.

Руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски рассказал, что оценка безопасности площадки и проектных параметров по отношению к невнимание воздействиям включает много технических параметров.

"Это необходимо для того, чтобы помочь странам. Мы определяем наш объём задач исходя из запросов приглашающих стран. Мы сосредотачивались на пяти технических задачах, касающихся скрининга внешних воздействий как природного, так и техногенного характера.

"Также мы изучали природные параметры площадки, обсудили и отдельные вопросы, касающиеся уроков Фукусимы", констатировал он.