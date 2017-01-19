Александр Лукашенко сообщил, что документ о пятидневном безвизовом въезде в Беларусь разрабатывался полтора года и не не может быть опасным для союзников Беларуси.

«Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей», - подчеркнул сегодня Лукашенко. Он также отметил, что нагнетание обстановки вокруг документа в ряде СМИ происходит преднамеренно: отмены пограничного контроля с безвизовым въездом не вводится, хотя об этом пишут журналисты.

«Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами. Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь. Надо спокойно на это реагировать и заниматься своим делом. Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации», - подчеркнул Лукашенко.