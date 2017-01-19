19 января 6-й фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm объявил имена победителей. Лучшей из 273 картин из 48 стран стала лента белорусского автора Кирилла Нонга "Работник года". AFISHA.TUT.BY публикует полный список победителей и показывает 4 лучших фильма фествиаля по мнению жюри и кинопрессы.





«Работник года» — фантастическая история о мире, в котором роботы постепенно вытесняют людей. Главные роли в фильме исполнили актер из Санкт-Петербурга Константин Фисенко и заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов. А основной саундтрек создавался специально для фильма белорусским музыкальным проектом Mustelide.

- Безусловно, это новый уровень белорусского кино, — отметил на церемонии член жюри фестиваля Максим Жбанков. — Это тот срез реальности, о котором наше кино пока еще не говорит, а вот Кирилл Нонг — сказал.

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Обладатель Гран-при фестиваля получил денежный приз в размере 3 тысяч рублей. Эти деньги победитель планирует потратить на другие свои кинопроекты. Кирилл Нонг признался, что вовсе не был уверен в своей победе.

- Я был приятно удивлен качеству белорусских картин — как тех, что вошли в шорт-лист, так и тех, что не попали в него, — рассказал режиссер. — Например, картина „Умзаразум“ — просто фантастическая, в ней превосходная актерская работа и интересная концепция. В Беларуси действительно появляется кино высокого качества, и это вселяет оптимизм.





В состав авторитетного жюри 6-го фестиваля velcom Smartfilm вошли киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, киноаналитик и культуролог Максим Жбанков, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, а также студентка БГАИ Александра Сергеевич. Она обошла более 1000 претендентов в специальном конкурсе за право войти в жюри фестиваля, который состоял из 3 этапов: кинотеста, рецензии и собеседования.

Игорь Сукманов отметил общий высокий уровень присланных на конкурс картин: - Их нельзя назвать просто пробами пера — это настоящие маленькие мобильные вселенные, доступные каждому. Они индивидуальны. А формат короткометражного мобильного кино очень удобен, ведь он дает шанс проявить себя всем.





1-е место жюри присудило турецкой картине «Кость» («The Bone») режиссера Волкана Гюнея Экера, которая поднимает тяжелую тему гендерного неравенства и притеснения женщин.

- Очень важно, что такие актуальные темы находят отображение в кино, -прокомментировала Александра Сергеевич. — Что касается визуального аспекта, могу сказать, что снят фильм очень искусно благодаря эффекту мультиэкспозиции. Автор фильма занимается мобильным кино с 2010 года. Его работа приняла участие в 9 кинофестивалях и получила награды в Португалии и Турции.

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2-е место жюри конкурса присудило белорусской картине «Умзаразум» режиссера Антона Байденка.

- На мой взгляд, основное достоинство этого фильма — интересная актерская работа, — отметил Митрий Семенов-Алейников. Интересно, что актеры впервые увидели текст, который им предстояло произносить в кадре, непосредственно на съемочной площадке: ознакомиться с ним заранее у них просто не хватило времени. К началу съемочного процесса не был завершен и общий сценарий фильма. Концовку придумывали всей съемочной группой непосредственно по ходу работы.

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Диплом и приз за 3 место уехал во Францию режиссеру Мирьям Фонтен. Картина с мерцающими огнями «К свету» (Into the Light) показалась членам жюри особенно оригинальной.

- Этот фильм снят на стыке видеоарта и кино, — считает Антон Сидоренко. — Автор четко чувствует природу кино, его ритм и эстетику. На мой взгляд, это настоящее искусство.

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Первая, вторая и третья премии отмечены смартфонами из премиальной линейки партнера фестиваля компании Samsung — Galaxy S7 edge, Galaxy S7 и Galaxy A7 соответственно.

Кроме того, на церемонии закрытия фестиваля по итогам голосования определили обладателя специального приза от представителей белорусских СМИ. Приз достался Риду Куку (Великобритания) за фильм «Один билет до Лондона» (Single to London).





Список победителей 6-го международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm: ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ: Кирилл Нонг (Беларусь) — «РАБОТНИК ГОДА» 1-е МЕСТО: Волкан Гюней Экер (Турция) — THE BONE («КОСТЬ») 2-е МЕСТО: Антон Байдёнок (Беларусь) — «УМЗАРАЗУМ» 3-е МЕСТО: Мирьям Фонтен (Франция) — INTO THE LIGHT («К СВЕТУ»)