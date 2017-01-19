МИНСК, 20 янв — Sputnik. SEED-миссия МАГАТЭ, работавшая на БелАЭС с 16 января, проверила, насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы, сообщает Sputnik Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Минэнерго: обеспечение ядерной безопасности - приоритет Беларуси

"Наша миссия также проверила, все ли внешние воздействия были учтены (при строительстве АЭС в Островце — Sputnik) и насколько белорусская сторона учла выводы Фукусимы", — заявил на пресс-конференции в Минске руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.

В рамках работы данной миссии МАГАТЭ заключило, что белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние угрозы, которые могут представлять угрозу белорусской АЭС, в процессе проектирования станции, — констатировал эксперт.

Он уточнил, что специалисты миссии сделали ряд предложений, касающихся следующего этапа — подготовки лицензии на эксплуатацию станции.

Ржэнтковски также проинформировал, что в соответствии с практикой МАГАТЭ итоговый отчёт будет представлен правительству Беларуси не позднее 90 дней после завершения миссии. Белорусские власти в свою очередь сообщили МАГАТЭ, что они собираются опубликовать этот отчёт в открытый доступ.

В частности, будет дана оценка тому, как белорусское государство выполняло рекомендации МАГАТЭ при выборе площадки строительства станции, какие критерии применяло, ознакомятся с данными геологических исследований, которые делались при выборе площадки.

Эксперты также оценивали подготовленность площадки к монтажу ядерных реакторов. Итогом работы миссии станет расчет коэффициента защищенности БелАЭС от внешних опасных явлений с учетом строительства на площадке одного или нескольких ядерных объектов.