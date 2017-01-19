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Roshen закрывает фабрику в Липецке

20.01.2017 13:15 — Разное | Ежедневник  
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Roshen закрывает фабрику в Липецке

фото: dw.com

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия), говорится в заявлении компании.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - сообщила корпорация в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина».

Как отмечается, арест имущества Липецкой кондфабрики, наложенный Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу фабрики невозможной.

"Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной этого стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - сказано в заявлении.

По данным корпорации, в связи со спадом производства на указанной кондфабрике постоянно происходило массовое сокращение штата.

Оставшиеся работники в количестве около 700 человек уже уведомлены о предстоящей остановке работы предприятия.

Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Корпорация Roshen, один из крупнейших на Украине производителей кондитерских изделий, включает Киевскую, Мариупольскую (Донецкая обл.), Кременчугскую (Полтавская обл.) и две Винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба - Винницкая обл.), а также липецкую кондфабрику "Рошен", Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику BonbonettiChoco (Венгрия).

Владельцем корпорации является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, наняв для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому П.Порошенко передал свою долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов.

 
 
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Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия), говорится в заявлении компании.

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