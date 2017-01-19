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Samsung нашла причину взрывов Galaxy Note 7

20.01.2017 13:41 — Разное | Tut.by  
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Samsung готова озвучить официальные итоги расследования причины многочисленных взрывов смартфонов Samsung Galaxy Note 7. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию инцидентов.


Один из сгоревших Galaxy Note 7

Специалисты корейской компании определили, что возгорания происходили по причине нестандартных размеров некоторых аккумуляторов.

В отчете Samsung, с которым ознакомились собеседники издания, говорится, что некоторые аккумуляторы оказались нестандартными из-за брака на производстве. В частности, проблемы наблюдались на батареях, который выпускала дочерняя компания — Samsung SDI.

Часть Note 7 выпускалась с аккумуляторами от китайской Amperex Technology — изначально в Samsung подозревали эту компанию в производстве бракованных аккумуляторов, отмечает WSJ. Кроме того, проблемы с устройствами возникали из-за сбоев при их производстве. В чем именно они заключались, в отчете не указано.


Официально результаты расследования должны быть представлены в понедельник, 23 января. Для подготовки отчета Samsung наняла три исследовательские компании — американские UL LLC и Exponent Inc изучали проблемы с батареями, а немецкая TUV Rheinland анализировала процесс сборки устройств.

Напомним, Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.

В настоящее время гаджеты возвратили более 90% покупателей (им была предложена замена на другие флагманы компании или возврат денег). Оставшихся сотовые операторы принудительно отключают от сети, а сама Samsung выпустила ряд обновлений, не позволяющих устройствам заряжаться до максимального уровня.

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Ей стал нестандартный размер батареи.

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