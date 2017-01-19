Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом вице-премьера Владимира Семашко, вновь отдал приказ найти замену российской нефти, поставки которой упали.

«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», - отметил президент.

Он напомнил, что в конце прошлого года варианты возможной альтернативы российской нефти уже обсуждались и даже были испытаны: нефть поставлялась в Беларусь с Черного и Средиземного морей. Лукашенко отметил, что хотел бы знать, как обстоят дела в нефтяном вопросе. При этом пресс-служба президента не сообщает, что на вопросы главы государства ответил Семашко.