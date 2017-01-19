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Президент приказал искать замену российской нефти
Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом вице-премьера Владимира Семашко, вновь отдал приказ найти замену российской нефти, поставки которой упали.
«Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», -
Он напомнил, что в конце прошлого года варианты возможной альтернативы российской нефти уже обсуждались и даже были испытаны: нефть поставлялась в Беларусь с Черного и Средиземного морей. Лукашенко отметил, что хотел бы знать, как обстоят дела в нефтяном вопросе. При этом пресс-служба президента не сообщает, что на вопросы главы государства ответил Семашко.
Напомним, что Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года. Причиной стали разногласия по цене на газ. В целом снижение составило 2,3 млн. тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн. В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов. Лукашенко в сентябре поребовал найти
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Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом вице-премьера Владимира Семашко, вновь отдал приказ найти замену российской нефти, поставки которой упали.
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