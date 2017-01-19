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На БелАЭС готовятся начать монтаж корпуса реактора

20.01.2017 14:08 — Разное | Ежедневник  
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На БелАЭС готовятся начать монтаж корпуса реактора

фото: belta.by

На Белорусской АЭС готовятся к монтажу прибывшего корпуса реактора, судьбу неиспользованного корпуса реактора решит генподрядчик (т.е. российская сторона).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Корпус реактора доставлен на площадку строительства АЭС. В настоящее время генеральным подрядчиком подготовлено и согласовано с генеральным конструктором и всеми заинтересованными организациями техническое решение по его применению на энергоблоке №1", - сообщил Михаил Михадюк.

В ближайшее время будет проведен входной контроль данного корпуса в соответствии с регламентом, и по его результатам генподрядчик приступит к монтажным работам. Подготовительные работы для монтажа уже ведутся.

Говоря о судьбе неиспользованного корпуса, с которым в прошлом году случился инцидент, Михаил Михадюк отметил: "Этот вопрос решается сегодня генподрядчиком".

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции типа ВВЭР-1200, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт.

 
 
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На Белорусской АЭС готовятся к монтажу прибывшего корпуса реактора, судьбу неиспользованного корпуса реактора решит генподрядчик (т.е. российская сторона).

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