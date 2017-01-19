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Лукашенко о безвизовом режиме со странами ЕС: Это суверенное право Беларуси

20.01.2017 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко о безвизовом режиме со странами ЕС: Это суверенное право Беларуси

фото: REUTERS

Лукашенко прокомментировал заявления российской стороны о пятидневном "безвизе".

«Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей», — заявил президент, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание на возникшую по этому поводу в СМИ информационную кампанию. «Иногда знакомишься с замечаниями этих авторов и диву даешься. Это люди, которые не понимают сути или же специально нагнетают обстановку. Скорее всего, специально. Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть, — сказал глава государства. — Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России — паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек — проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет — компьютер сразу укажет».

«Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств — это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», — подчеркнул белорусский лидер.

«Все, о чем мы договаривались, мы свято соблюдаем. Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь», — добавил Александр Лукашенко.

«Надо спокойно на это реагировать и заниматься своим делом. Понятно, для чего это делается. Хотя этот документ полтора года разрабатывался и согласовывался со всеми нашими соседями, в том числе с Россией. Вот ответ на все эти инсинуации», — резюмировал президент.
 

 
 
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Лукашенко прокомментировал заявления российской стороны о пятидневном "безвизе".

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