В первый месяц после рождения сын Виктории Азаренко побывал на теннисном корте, посмотрел тв-трансляции матчей Australian Open и побывал на бизнес-встречах. SPORT.TUT.BY рассказывает о жизни малыша Лео в соцсетях экс-первой ракетки мира.



Фото: instagram.com/vichka35

Напомним, 20 декабря 2016 года лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала мамой . С тех пор она много времени уделяет ребенку, а тему материнства сделала одной из главных в своих социальных сетях.

Сперва олимпийская чемпионка и двукратная победительница Australian Open назвала рождение сына главной победой в жизни. В чате с болельщиками появление на свет Лео Азаренко назвала лучшим рождественским подарком, который она когда-либо получала. В ответе на вопрос, удается ли ей поспать, она отметила, что в уходе за ребенком ей помогает мать Алла Валентиновна.



Фото: instagram.com/vichka35

В Instagram Вика регулярно публикует прогулки с сыном на свежем воздухе. В подписях к фотографиям можно заметить, как ласково она называет сынишку: «маменькин сынок», «сладенький», «малыш Лео».

Через твиттер Вика сообщила, что сын в восторге от творчества британской певицы Адель. Вместе с мамой он проводит время за просмотром тв-трансляций матчей Australian Open. «Эй, Роджер Федерер, Лео учится у лучших [у тебя]», — так подписала Вика один из постов.



Фото: instagram.com/vichka35

Еще Вика спросила у своих подписчиков, каким образом можно пожертвовать подгузники. «Лео растет так быстро, что более половины имеющихся у нас памперсов ему уже малы и еще запакованы».



Фото: instagram.com/vichka35

Виктория приступила к тренировкам после родов. Она работает в зале, катается на велосипеде, играет в баскетбол и много бегает в гору.



Фото: instagram.com/vichka35

Кроме того, ребенок сопровождает Викторию повсюду. Он уже побывал на корте. "А вот Лео на рабочем месте мамы. В будущем он будет проводить здесь совсем немного времени", — сыронизировала спортсменка. Лео также бывает на бизнес-встречах матери. Одно из них прошло в голливудском букинговом агентстве WME-IMG, где «Лео получил несколько полезных советов».