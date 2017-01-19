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Лукашенко поручил найти замену российской нефти в других странах

20.01.2017 14:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился.  Вице-премьер Владимир Семашко рассказал Александру Лукашенко о продолжающихся переговорах с российскими поставщиками нефти. По итогам прошлого года, белорусская сторона недополучила от России около 5 миллионов тонн нефти. В этом году сокращение поставок составит еще два миллиона тонн. 

Лукашенко поручил найти замену российской нефти в других странах
© Sputnik Михаил Метцель
Лукашенко не видит катастрофы в сокращении поставок российской нефти

"Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской федерацией должно быть замещено альтернативными вариантами. И мы эти альтернативные варианты прорабатывали и некоторые уже испытали на практике, поставляя нефть с Черного моря, Средиземного моря на наши нефтеперерабатывающие заводы,  чтобы посмотреть как это будет экономически выгодно", — отметил президент, которого цитирует ОНТ.

По словам Лукашенко, недополученная по договорам с Россией нефть должна быть замещена альтернативным сырьем. При этом нужно очень внимательно просчитать дальнейшие перспективы отношений с Россией по энергоносителям.

Комментарий президента Беларуси о замещении поставок российской нефти сырьем из других стран случайте на Радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси принял с докладом заместителя премьер-министра Владимира Семашко и поручил заместить недополученную по договорам с Россией сырьем из других...

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