РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Вице-премьер Владимир Семашко рассказал Александру Лукашенко о продолжающихся переговорах с российскими поставщиками нефти. По итогам прошлого года, белорусская сторона недополучила от России около 5 миллионов тонн нефти. В этом году сокращение поставок составит еще два миллиона тонн.



© Sputnik Михаил Метцель Лукашенко не видит катастрофы в сокращении поставок российской нефти

"Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской федерацией должно быть замещено альтернативными вариантами. И мы эти альтернативные варианты прорабатывали и некоторые уже испытали на практике, поставляя нефть с Черного моря, Средиземного моря на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы посмотреть как это будет экономически выгодно", — отметил президент, которого цитирует ОНТ .

По словам Лукашенко, недополученная по договорам с Россией нефть должна быть замещена альтернативным сырьем. При этом нужно очень внимательно просчитать дальнейшие перспективы отношений с Россией по энергоносителям.

Комментарий президента Беларуси о замещении поставок российской нефти сырьем из других стран случайте на Радио Sputnik Беларусь.