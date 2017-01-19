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Финал отбора на "Евровидение": интернет-фавориты и "темные лошадки"
20.01.2017 14:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Шансы каждого участника на победу в национальном отборе "Евровидения" ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с корреспондентом агентства Sputnik Евгением Казарцевым, который успел пообщаться со всеми претендентами.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Внимание к конкурсу вовсе не падает, как многие считают. Диванные эксперты и просто обиженные люди пусть говорят. На самом деле все как всегда — все обсуждают, все ругают, а это наш главный показатель", — отметил Казарцев.
По словам корреспондента Sputnik, о букмекерских ставках на победу в самом конкурсе пока говорить рано — их слишком мало, чтобы составить полноценную репрезентативную выборку. И все же среди белорусов есть наиболее вероятные лидеры.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я спрашивал у всех финалистов, кто им больше всего нравится кроме себя. И большинство голосов было отдано группе
Собеседники в студии отметили, что в нынешнем году за большинством финалистов национального отбора на Евровидение не стоят какие-либо известные, раскрученные продюсерские ресурсы, в том числе и зарубежные.
"Есть две темные лошадки, правда, они оба не белорусы, Вадим Капустин и Влад Курасов. Раз Капустин был финалистом "Голоса-5", кто-то на него должен был обратить внимание. Раз Курасов ездит по разным конкурсам — от "Х-фактора" до "Голоса" Казахстана, значит, тоже кто-то должен стоять. Но кто — непонятно", — рассказал Казарцев.
Что касается фаворитов интернет-аудитории, таких как
"Мы на Sputnik проводили свое интернет-голосование, и та же Саша Ткач попала в топ-3 вслед за
Беседу о шансах на победу каждого участника национального отбора на конкурс "Евровидение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет сегодня вечером в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" - на сцену выйдут 13 претендентов, победителя...
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