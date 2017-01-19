﻿ АБФФ утвердила сумму взноса за участие в чемпионате Беларуси и увеличила легионерский лимит. 21.by
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АБФФ утвердила сумму взноса за участие в чемпионате Беларуси и увеличила легионерский лимит

20.01.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
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На прошедшем 20 января заседании исполкома Белорусской федерации футбола были утверждены сметы расходов на проведение 27-го чемпионата страны, Кубка и Суперкубка Беларуси 2017 года. Кроме того, одобрено предложение Совета клубов высшей лиги увеличить лимит до 5 легионеров на поле и утверждены регламент следующего национального чемпионата среди мужских команд высшей и первой лиг, а также несколько регламентных приложений, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

В предстоящем сезоне сумма заявочного взноса для клубов (команд) высшей лиги составит 41 200 белорусских рублей (около 20 600 долларов по нынешнему курсу), для клубов первой лиги — 9500 белорусских рублей (около 4700 долларов), для клубов второй лиги — 2000 белорусских рублей (около 1000 долларов).

Мужским клубам высшей лиги за счет средств АБФФ будут выделены по 40 мячей «Krasava 2017» фирмы «Adidas».

Клубам 1-й и 2-й лиг за счет средств АБФФ будут выделены по 40 мячей «Brillant Super» фирмы «Select».

Ротация клубов между высшей и первой лигой по итогам сезона-2017 останется прежней (команды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге, покидают элитный дивизион, 1-е и 2-е места в первой лиге получат право сыграть в высшей лиге), а две сильнейшие команды второй лиги сменят две худшие команды первой лиги.

Одобрено предложение Совета клубов высшей лиги увеличить лимит до 5 легионеров на поле и не ограничивать их количество в заявке на игру. Ранее введенный статус «нелегионера-сборника» отменен.

Был утвержден цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017 среди мужских команд первой лиги.

А вот цифровой календарь чемпионата Беларуси в высшей лиге, утвержденный Советом (Комитетом) футбольных клубов, еще предстоит согласовать.

В регламентирующих документах футбольного сезона 2017 года в составах команд первой и второй лиг предусмотрено обязательное участие в играх чемпионата страны (присутствие на футбольном поле) игроков-воспитанников специализированных учебно-спортивных учреждений (состоящих в договорных отношениях с клубом) и (или) клуба:

— в количестве не менее двух игроков 1996 года рождения и младше для команд первой лиги;

— не менее одного игрока 1996 года рождения и младше и не менее одного игрока 1997 года рождения и младше, для команд второй лиги.

Члены исполкома АБФФ утвердили положение о Совете (Комитете) футбольных клубов высшей лиги. Как сообщалось ранее, Совет лиги будет принимать решение по окончательной версии календаря сезона, выбирать игровой мяч, выносить предложение касательно лимита на легионеров, а также решать другие вопросы, связанные с сильнейшим дивизионом национального первенства.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о развитии проекта интернет-трансляций матчей высшей и первой лиг чемпионата страны. В качестве следующего шага он предложил производить все матчи сезона-2017 высшей лиги в формате HD и задействовать большее количество платформ для показа. Исполком вынес этот вопрос на обсуждение Совета клубов высшей лиги. В случае одобрения будет подготовлен и представлен на утверждение бизнес-план о создании общества с ограниченной ответственностью для организации ТВ-трансляций матчей чемпионата Беларусь по футболу.

Исполком принял решение вывести Владимира Бережкова из состава комитета по этике АБФФ, а также утвердил новую редакцию регламента по статусу и трансферам футболистов Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Также утверждено положение о судейском комитете Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Очередная конференция АБФФ будет созвана 22 марта 2017 года.

Регламентирующие документы в новой редакции и цифровые календари будут опубликованы на сайте АБФФ позднее.

 
 
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На прошедшем 20 января заседании исполкома Белорусской федерации футбола были утверждены сметы расходов на проведение 27-го чемпионата страны, Кубка и Суперкубка...

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