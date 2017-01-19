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Минск готов экстрадировать блогера Лапшина в Баку

20.01.2017 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Минск готов экстрадировать блогера Лапшина в Баку

фото: sputnik.by

Генеральная прокуратура Беларуси вынесла решение об экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина по запросу Азербайджана.

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха. 

"Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Александра Лапишина", — сообщил Sputnik Беларусь официальный представитель Генпрокуратуры Петр Киселев.

Причиной запроса Азербайджана на экстрадицию Лапшина стали его несогласованные с официальным Баку визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году он был включен в черный список МИД Азербайджана. В июне прошлого года блогер въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, пройдя контроль на границе благодаря тому, что в украинском паспорте имя "Александр" было указано на украинском языке как "Олександр".

В отношении Александра Лапшина были возбуждены уголовные дела по двум статьям: 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР.

Деяния Лапшина являются наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству. Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более одного года.

 Белорусская сторона уведомила генпрокуратуру Азербайджана о принятом решении. Департаменту исполнения наказаний МВД поручено организовать передачу Лапшина представителям компетентных органов Азербайджанской Республики после вступления решения о его выдаче в законную силу.

Задержанный получил копию решения, о чем сообщила его знакомая, ведущая все это время его блог в ЖЖ. Лапшин вправе обжаловать постановление о выдаче в минском городском суде в течение 10 суток с момента получения.
 

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси вынесла решение об экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина по запросу Азербайджана.

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