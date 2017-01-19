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СМИ: под обломками отеля в Италии обнаружены шесть выживших

20.01.2017 14:57 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: под обломками отеля в Италии обнаружены шесть выживших

tass.ru

Шесть выживших обнаружены под обломками отеля, который накрыла снежная лавина в Италии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Лавина на отель сошла в минувшую среду, 18 января, и, скорее всего, была вызвана землетрясением, произошедшим в этот день в центральной Италии. В момент происшествия внутри находились 20 постояльцев и восемь сотрудников. Известно, что извлечено тело одного погибшего.

Еще двое пострадавших были спасены ранее в четверг. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них — сильное обморожение.

 
 
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Шесть выживших обнаружены под обломками отеля, который накрыла снежная лавина в Италии

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