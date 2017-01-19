МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что Государственному пограничному комитету следует рассмотреть вопрос о перераспределении личного состава, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.



© REUTERS Akintunde Akinleye Лукашенко покритиковал "свядомых": отстойника мигрантов у нас не будет

Белорусский лидер принял с докладом главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с обеспечением охраны границ, незаконной миграцией и пресечением наркотрафика. Лукашенко также затронул вопросы оптимизации в белорусской пограничной службе, отметив, что пограничников сейчас сравнительно немного.

"Тем не менее, надо посмотреть по перераспределению личного состава. Надо меньше людей в институтах, центральных и прочих аппаратах, а больше непосредственно на границе", – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: сделать это нужно несмотря на то, что свой вклад в охрану рубежей традиционно вносят граждане, проживающие в приграничье.

Среди проблем, которые обсудили Лукашенко и Лаппо, были также повышение уровня профподготовки военнослужащих и создание надлежащих условий для службы и жизни личного состава.