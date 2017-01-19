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Вводная Лукашенко для ГПК: меньше людей в аппарате, больше на границе

20.01.2017 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что Государственному пограничному комитету следует рассмотреть вопрос о перераспределении личного состава, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Вводная Лукашенко для ГПК: меньше людей в аппарате, больше на границе
© REUTERS Akintunde Akinleye
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Белорусский лидер принял с докладом главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с обеспечением охраны границ, незаконной миграцией и пресечением наркотрафика. Лукашенко также затронул вопросы оптимизации в белорусской пограничной службе, отметив, что пограничников сейчас сравнительно немного.

"Тем не менее, надо посмотреть по перераспределению личного состава. Надо меньше людей в институтах, центральных и прочих аппаратах, а больше непосредственно на границе", – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул: сделать это нужно несмотря на то, что свой вклад в охрану рубежей традиционно вносят граждане, проживающие в приграничье.

Среди проблем, которые обсудили Лукашенко и Лаппо, были также повышение уровня профподготовки военнослужащих и создание надлежащих условий для службы и жизни личного состава. 

 
Теги: Минск
 
 
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Среди проблем, которые обсудили Лукашенко и Лаппо, были также повышение уровня профподготовки военнослужащих и создание надлежащих условий для службы и жизни...

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