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Первое ядерное топливо для БелАЭС поступит в конце 2018 года

20.01.2017 15:36 — Разное | Ежедневник  
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Первое ядерное топливо для БелАЭС поступит в конце 2018 года

фото: belrynok.by

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что первая партия ядерного топлива для Островецкой АЭС поступит в конце 2018 года.

"Подрядчик, российская сторона, должен поставить ядерное топливо для первой загрузки энергоблоков и первой перезагрузки. Для первого энергоблока ядерное топливо будет поставлено в конце 2018 года", - сказал Михадюк на пресс-конференции в Минске, пишет Интерфакс.

По его словам, в настоящее время белорусская сторона совместно с генподрядчиком разрабатывает дополнительное соглашение, в котором оговариваются все условия поставки ядерного топлива на БелАЭС. "Там очень много вопросов, которые надо тщательно отработать" – добавил замминистра.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что первая партия ядерного топлива для Островецкой АЭС поступит в конце 2018 года.

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