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В Молодечно – пить: местное РУВД ищет дерзкого похитителя водки
20.01.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Молодечненское РОВД просит граждан помочь в установлении личности неизвестного мужчины, который вечером 18 января открыто похитил две бутылки водки из магазина "Евроопт" по улице Машерова в райцентре.
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"Продавцы заметили, что мужчина направляется к выходу не заплатив, однако на их вполне резонный вопрос "Мужчина, вы куда?", тот только кратко ответил "Пить!" и растворился в ночи", — рассказали в Управлении внутренних дел Миноблисполкома.
К мужчине позже присоединились еще двое знакомых. Компанию зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Проавоохранительные органы просят граждан, которые узнали мужчин на фото и видео, позвонить в Молодечненский РОВД по телефонам (8-0176) 77-16-56, (8-029) 697-37-03, (8-029) 140-83-32, либо по телефону 102 в ближайший отдел милиции.
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Собутыльников, как показали камеры видеонаблюдения, было трое, но водку мимо ошеломленных продавцов молодеченского "Евроопта" хладнокровно пронес один.
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