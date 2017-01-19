Молодечненское РОВД просит граждан помочь в установлении личности неизвестного мужчины, который вечером 18 января открыто похитил две бутылки водки из магазина "Евроопт" по улице Машерова в райцентре.

"Продавцы заметили, что мужчина направляется к выходу не заплатив, однако на их вполне резонный вопрос "Мужчина, вы куда?", тот только кратко ответил "Пить!" и растворился в ночи", — рассказали в Управлении внутренних дел Миноблисполкома.

К мужчине позже присоединились еще двое знакомых. Компанию зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Проавоохранительные органы просят граждан, которые узнали мужчин на фото и видео, позвонить в Молодечненский РОВД по телефонам (8-0176) 77-16-56, (8-029) 697-37-03, (8-029) 140-83-32, либо по телефону 102 в ближайший отдел милиции.