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8,8 млн долларов за вылет: две "невидимки" B-2 Spirit нанесли удар по ИГИЛ
В четверг два стелс-бомбардировщика B-2 Spirit нанесли удар по позициям ИГИЛ в Сирии,
Два самолета «Дух Пенсильвании» и «Дух Джорджии» сбросили порядка 100 высокоточных боеприпасов на тренировочные лагеря террористов, расположенные к юго-западу от сирийского города Сирт.
В результате авиаудара было уничтожено порядка 80 террористов. Правда, цена миссии была колоссальной.
Пара B-2 Spirit пробыла в воздухе 34 часа, при этом стоимость одного часа полета такого бомбардировщика составляет 130 000 долларов, пишет Business Insider. Получается, что полет двух B-2 Spirit обошелся налогоплательщикам в 8,8 млн долларов.
В эту сумму не входит стоимость использования 15 самолетов-дозаправщиков, задействованных для обеспечения миссии, и цена около 100 корректируемых бомб.
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В результате аваиаудара было уничтожено около 80 террористов.
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