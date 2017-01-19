В четверг два стелс-бомбардировщика B-2 Spirit нанесли удар по позициям ИГИЛ в Сирии, пишет Business Insider со ссылкой на Минобороны США.





Два самолета «Дух Пенсильвании» и «Дух Джорджии» сбросили порядка 100 высокоточных боеприпасов на тренировочные лагеря террористов, расположенные к юго-западу от сирийского города Сирт.

В результате авиаудара было уничтожено порядка 80 террористов. Правда, цена миссии была колоссальной.

Пара B-2 Spirit пробыла в воздухе 34 часа, при этом стоимость одного часа полета такого бомбардировщика составляет 130 000 долларов, пишет Business Insider. Получается, что полет двух B-2 Spirit обошелся налогоплательщикам в 8,8 млн долларов.

В эту сумму не входит стоимость использования 15 самолетов-дозаправщиков, задействованных для обеспечения миссии, и цена около 100 корректируемых бомб.