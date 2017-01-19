﻿ 8,8 млн долларов за вылет: две "невидимки" B-2 Spirit нанесли удар по ИГИЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

8,8 млн долларов за вылет: две "невидимки" B-2 Spirit нанесли удар по ИГИЛ

20.01.2017 15:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В четверг два стелс-бомбардировщика B-2 Spirit нанесли удар по позициям ИГИЛ в Сирии, пишет Business Insider со ссылкой на Минобороны США.


Два самолета «Дух Пенсильвании» и «Дух Джорджии» сбросили порядка 100 высокоточных боеприпасов на тренировочные лагеря террористов, расположенные к юго-западу от сирийского города Сирт.

В результате авиаудара было уничтожено порядка 80 террористов. Правда, цена миссии была колоссальной.

Пара B-2 Spirit пробыла в воздухе 34 часа, при этом стоимость одного часа полета такого бомбардировщика составляет 130 000 долларов, пишет Business Insider. Получается, что полет двух B-2 Spirit обошелся налогоплательщикам в 8,8 млн долларов.

В эту сумму не входит стоимость использования 15 самолетов-дозаправщиков, задействованных для обеспечения миссии, и цена около 100 корректируемых бомб.

Читайте также: Бомбардировщики-невидимки и подводные ракетоносцы: топ-5 носителей ядерного оружия США

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аваиаудара было уничтожено около 80 террористов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь продолжит расширять безвизовый режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика